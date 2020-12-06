В Мурманске ребёнку пришлось есть снег из-за ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/b2977a9a-37e0-11eb-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Levit/Global Look Press

Жительница Мурманска пожаловалась на действия сотрудников магазина, который отказался принять посетителя-ребёнка из-за коронавирусных ограничений.

В беседе с «Подъёмом» местная жительница сообщила , что мальчик пришёл в сетевой магазин, расположенный внутри торгового центра, и хотел купить воды. Но продавцы его выгнали, сославшись на постановление регионального правительства о запрете на посещение ТЦ детьми без сопровождения взрослых. По словам женщины, такую картину она наблюдала не впервые и не только в этом магазине.

Нынешняя история растрогала мурманчанку. Она рассказала, что из-за того что мальчика не пустили в магазин, «ребёнок потом вышел, снега поел и заплакал».

Жительница города высказала мнение, что местным властям необходимо внести какие-то изменения в действующие правила.

Ранее стало известно, что торговые центры хотят обязать бесплатно выдавать маски и перчатки посетителям. Такая мера поможет избежать конфликтных ситуаций и улучшит эпидемиологическую обстановку в России. Об этом сказано в тексте обращения, которое в Роспотребнадзор направил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

Ношение масок и перчаток в общественных местах с 28 октября стало обязательной мерой по предотвращению коронавирусной инфекции в России. На практике жители страны продолжают всячески противиться этим предписаниям и нередко получают замечания и даже штрафы. В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране и поддержки граждан в период пандемии депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает обязать торговые центры бесплатно выдавать на входе всем посетителям маски и перчатки, писал NEWS.ru.