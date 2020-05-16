В Москву вернулись три редких вида водоплавающих птиц

https://static.news.ru/photo/31def89e-977a-11ea-9941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самоизоляция москвичей из-за коронавируса стала причиной появления на водоёмах столицы трёх редких видов водоплавающих птиц. Об этом сообщает ГПБУ «Мосприрода».

Самоизоляция стала причиной появления на водоемах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» трёх редких видов водоплавающих птиц, занесённых в Красную книгу города Москвы, — цитирует РИА Новости сообщение организации.

Отмечается, что специалисты ГПБУ «Мосприрода» комплекса городского хозяйства при ежедневном обходе своей природной территории обнаружили лысуху, широконоску и камышницу на Кузьминских прудах.

Камышница и лысуха относятся к семейству пастушковых и отличаются длинными пальцами, благодаря которым они способны передвигаться по болотам. Широконоска — утка. Все три вида на территориях городов встречаются редко поскольку им требуются большие водоемы с естественными берегами, заросшими тростником. Кроме того, они не любят соседства людей.

Как писал NEWS.ru, дикие лисы стали чаще наведываться на московские улицы. Это связано с режимом самоизоляции и небольшим количеством людей. Простаивание пищеблоков в организациях мегаполиса вынуждает животных охотиться на мышей на городских природных территориях. Поэтому лис в городе заметить легче, так как условия для них стали более благоприятны.