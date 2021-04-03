В Москве ввели новые правила платной парковки

https://static.news.ru/photo/c4274f92-6b90-11e9-957c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новые участки платной парковки начали действовать в Москве с 5 апреля на 82 улицах. Также тарифы изменились на 193 улицах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

По словам представителей ведомства, стоимость платной парковки является регулятором наличия или отсутствия свободных мест: если паркинг на протяжении суток постоянно занят на 90% и более, это сигал о необходимости повысить цену за пользование, а если пустует — снизить.

В ведомстве подчеркнули, что изменение тарификации коснётся только 10% парковочных мест, загруженных сейчас на 96% и более. В таких местах будет действовать повышенный тариф — 380 рублей в час днём и 200 рублей в час ночью.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на участках, где расположены объекты притяжения автомобилистов, появились парковочные места для резидентов.

Благодаря местам только для резидентов и платной парковке местные жители смогут парковаться рядом с домом, нужно только получить резидентное разрешение, — отметили в департаменте.

На сегодняшний день в столице насчитывается 300 парковочных мест для местных жителей, до конца года планируется довести эту цифру до 1 тысячи.

Ранее в РПЦ выступили против отмены бесплатной парковки по воскресеньям в Москве. Об этом писал NEWS.ru.