В Москве ввели новые правила платной парковки

Новые участки платной парковки начали действовать в Москве с 5 апреля на 82 улицах. Также тарифы изменились на 193 улицах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
В ведомстве подчеркнули, что изменение тарификации коснётся только 10% парковочных мест, загруженных сейчас на 96% и более. В таких местах будет действовать повышенный тариф — 380 рублей в час днём и 200 рублей в час ночью.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что на участках, где расположены объекты притяжения автомобилистов, появились парковочные места для резидентов.
Благодаря местам только для резидентов и платной парковке местные жители смогут парковаться рядом с домом, нужно только получить резидентное разрешение, — отметили в департаменте.
На сегодняшний день в столице насчитывается 300 парковочных мест для местных жителей, до конца года планируется довести эту цифру до 1 тысячи.
Ранее в РПЦ выступили против отмены бесплатной парковки по воскресеньям в Москве. Об этом писал NEWS.ru.