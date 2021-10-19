В Москве введены новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

С 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своём сайте.

По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло, — объяснил градоначальник.

По его данным, из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. При этом доля умерших от коронавируса в этой возрастной группе достигает 86%. В связи с этим власти вынуждены принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение.

Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, — добавил мэр.

При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шесть месяцев или прошли вакцинацию.

Кроме того, московские компании, работающие в сфере услуг, должны вакцинировать двумя компонентами не менее 80% сотрудников до 1 января. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Гoликова рекомендовала регионам ввести самоизоляцию для неработающих и невaкцинированных пенсионеров.

Заболеваемость и смертность от коронaвируса в России в середине октября побила рекорды. Впервые за всe время пандемии за сутки было выявлено больше 34 тысяч заболевших и больше 1000 смертей.