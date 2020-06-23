В Москве впервые за два года неделя обошлась без погибших в ДТП

В столице ни один человек не погиб в автомобильных авариях за прошедшие семь дней. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Новости подобного рода становятся для нас настоящим праздником. За прошлую неделю в ДТП никто не погиб — последний раз такое было два года назад, — сообщается в Telegram-канале дептранса.
При этом во вторник, 23 июня, в Москве произошла серьёзная авария в Северо-Западном тоннеле. После столкновения один из автомобилей загорелся. Однако, по данным Центра организации дорожного движения, в ДТП никто не пострадал.
Как писал NEWS.ru, ранее машина скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на углу улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась.
Добавьте наши новости в избранные источники