В Москве впервые за два года неделя обошлась без погибших в ДТП

https://static.news.ru/photo/85bdadd8-b549-11ea-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице ни один человек не погиб в автомобильных авариях за прошедшие семь дней. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Новости подобного рода становятся для нас настоящим праздником. За прошлую неделю в ДТП никто не погиб — последний раз такое было два года назад, — сообщается в Telegram-канале дептранса.

При этом во вторник, 23 июня, в Москве произошла серьёзная авария в Северо-Западном тоннеле. После столкновения один из автомобилей загорелся. Однако, по данным Центра организации дорожного движения, в ДТП никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, ранее машина скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на углу улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась.