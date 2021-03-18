Мать задушила шестилетнюю дочь из-за интернета

В Самарской области мать задушила шестилетнюю дочь после ссоры. Женщина считала, что девочка слишком много проводит времени с телефоном.
Инцидент произошёл в Камышлинском районе. О гибели ребёнка сообщили врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть девочки
У неё произошла ссора с дочерью. Она стала предъявлять ей претензии за чрезмерное пользование интернетом с сотового телефона. Пытаясь прекратить такое — по мнению матери, «неадекватное» — поведение, женщина накрыла её лицо подушкой, — цитирует правоохранителей «КП — Самара».
В полиции добавили, что злоумышленница с усилиями перестаралась и девочка задохнулась. Кроме того, по мнению экспертов, девочка сопротивлялась, о чём говорят следы ногтей на груди женщины. Злоумышленница, состоящая на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, задержана.
Как писал NEWS.ru, 35-летняя женщина в Кировграде Свердловской области забила насмерть молотком свою трёхлетнюю дочь после того, как приняла неустановленные таблетки. По факту убийства девочки возбуждено дело, мать находится в больнице после попытки самоубийства.