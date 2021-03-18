Мать задушила шестилетнюю дочь из-за интернета

https://static.news.ru/photo/1de94fba-8801-11eb-9af1-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Самарской области мать задушила шестилетнюю дочь после ссоры. Женщина считала, что девочка слишком много проводит времени с телефоном.

Инцидент произошёл в Камышлинском районе. О гибели ребёнка сообщили врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть девочки

У неё произошла ссора с дочерью. Она стала предъявлять ей претензии за чрезмерное пользование интернетом с сотового телефона. Пытаясь прекратить такое — по мнению матери, «неадекватное» — поведение, женщина накрыла её лицо подушкой, — цитирует правоохранителей «КП — Самара».

В полиции добавили, что злоумышленница с усилиями перестаралась и девочка задохнулась. Кроме того, по мнению экспертов, девочка сопротивлялась, о чём говорят следы ногтей на груди женщины. Злоумышленница, состоящая на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, задержана.

Как писал NEWS.ru, 35-летняя женщина в Кировграде Свердловской области забила насмерть молотком свою трёхлетнюю дочь после того, как приняла неустановленные таблетки. По факту убийства девочки возбуждено дело, мать находится в больнице после попытки самоубийства.