В Москве открылись две трети МФЦ

https://static.news.ru/photo/3d1a9eba-9e4c-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 20 тысяч жителей Москвы подали заявки на получение необходимых документов и услуг за два дня работы предварительной записи в многофункциональных центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). С 25 мая они смогут получить бумаги в открывшихся 88 из 130 существующих столичных МФЦ.

В день центры способны принять до 30 тысяч человек. Им по предварительной записи доступны 144 услуги, сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что москвичи, которые подавали заявки в ещё закрытый офис, смогут получить документы в соответствующем ему открытом центре.

Все центры подготовлены для работы в условиях распространения коронавируса. В частности, не смогут получить услугу москвичи с высокой температурой. Отмечается, что 84 услуги всё ещё доступны в электронном виде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонсировалось открытие МФЦ и в Подмосковье. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, центры будут открываться поэтапно. На первом этапе предполагается посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (семь услуг). Позднее станут доступны услуги и для физических лиц.