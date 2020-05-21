Губернатор Подмосковья анонсировал открытие МФЦ в регионе

Многофункциональные центры могут возобновить работу в Подмосковье. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, то может произойти уже в понедельник 25 мая.
В Подмосковье постепенно снимают ограничения после режима повышенной готовности. С 18 мая уже начали работать ряд строек и предприятий промышленности. Готовятся к возобновлению работы и многофункциональные центры, — написал он в своём telegram-канале.
По его словам, МФЦ будут открываться поэтапно. На первом этапе предполагается посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг). Позднее станут доступны услуги и для физических лиц.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал открытие в Москве МФЦ с 25 мая. По его словам, очень много людей не могут получить услуги, хотя большинство из них можно оформить дистанционно на сайте, писал NEWS.ru.
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