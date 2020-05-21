Губернатор Подмосковья анонсировал открытие МФЦ в регионе

https://static.news.ru/photo/7b5e1552-9b4b-11ea-96b8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Андрей Воробьев/vk.com

Многофункциональные центры могут возобновить работу в Подмосковье. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, то может произойти уже в понедельник 25 мая.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения после режима повышенной готовности. С 18 мая уже начали работать ряд строек и предприятий промышленности. Готовятся к возобновлению работы и многофункциональные центры, — написал он в своём telegram-канале.

По его словам, МФЦ будут открываться поэтапно. На первом этапе предполагается посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг). Позднее станут доступны услуги и для физических лиц.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал открытие в Москве МФЦ с 25 мая. По его словам, очень много людей не могут получить услуги, хотя большинство из них можно оформить дистанционно на сайте, писал NEWS.ru.