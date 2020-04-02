В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина

https://static.news.ru/photo/79d9b11c-750f-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В оперативном штабе сообщили о смерти 39-летнего мужчины. У него была двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирус.

После госпитализации его поместили на аппарат искусственной вентиляции лёгких. Помимо пневмонии у него была диагностирована полиорганная недостаточность, а также пациент страдал тахикардией.

Всего в Москве зарегистрировано 2476 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 140, скончались 20 человек.

NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил обязательный мониторинг заражённых коронавирусом и проживающих с ними людей. Заболевшие жители столицы должны сообщать о своём местонахождении и передвижении с помощью специальных устройств и программ.

Ранее московские власти решили не вводить пропускной режим. Они вернутся к этому вопросу в том случае, если увеличится количество нарушений домашнего карантина или эпидемиологическая ситуация станет неблагоприятной.