В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина

В оперативном штабе сообщили о смерти 39-летнего мужчины. У него была двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирус.
После госпитализации его поместили на аппарат искусственной вентиляции лёгких. Помимо пневмонии у него была диагностирована полиорганная недостаточность, а также пациент страдал тахикардией.
Всего в Москве зарегистрировано 2476 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 140, скончались 20 человек.
NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил обязательный мониторинг заражённых коронавирусом и проживающих с ними людей. Заболевшие жители столицы должны сообщать о своём местонахождении и передвижении с помощью специальных устройств и программ.
Ранее московские власти решили не вводить пропускной режим. Они вернутся к этому вопросу в том случае, если увеличится количество нарушений домашнего карантина или эпидемиологическая ситуация станет неблагоприятной.
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