В Москве на улице нашли разбитые пробирки с кровью

https://static.news.ru/photo/9670f438-9ebd-11eb-8487-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разбитые пробирки с кровью обнаружили вблизи жилых домов на улице Курганская в московском районе Гольяново. Как сообщили журналистам в одной из местных больниц, биоматериал может принадлежать лаборатории «Гемотест».

Социальные сети

Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем, как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определённо можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация согласно регламентам и нормативам, — рассказали телеканалу «360» в пресс-службе «Гемотеста».

Изначально в лаборатории отрицали принадлежность пробирок. По факту инцидента проводится проверка. В ближайшее время место, где были обнаружены пробирки, осмотрят специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщал NEWS.ru, контейнеры с маркировкой об опасном содержимом нашли на свалке в Красноярске. На урны был нанесён значок «химические отходы». Все оперативные службы Красноярска были уведомлены о случившемся. На свалку прибыли контролирующие ведомства, контейнеры изъяли, а после обследовали.