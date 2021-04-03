«Опасно»: урны с химотходами нашли на свалке в Красноярске

Контейнеры с маркировкой об опасном содержимом нашли на свалке в Красноярске. На урны был нанесён значок «химические отходы». Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов, — сказано в сообщении.
Все оперативные службы Красноярска были уведомлены о случившемся. На свалку прибыли контролирующие ведомства, контейнеры изъяли, а после обследовали.
Сейчас специалисты должны выяснить, безопасны ли баки и можно ли их передать в специализированную организацию.
В прокуратуре добавили, что безопасность территории свалки обеспечивается сотрудниками полиции. А ведомство занялось проверкой, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.
Также на мусорном полигоне проверят, не отравлена ли почва.
Ранее NEWS.ru писал, что в России хотят запретить Greenpeace. Автор инициативы, ранее работавший на иностранцев, считает организацию «подрывающей российские интересы».