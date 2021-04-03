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«Опасно»: урны с химотходами нашли на свалке в Красноярске

08:09, 05 апреля 2021 14
Фото: Прокуратура Красноярского края

Контейнеры с маркировкой об опасном содержимом нашли на свалке в Красноярске. На урны был нанесён значок «химические отходы». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов, — сказано в сообщении.

Все оперативные службы Красноярска были уведомлены о случившемся. На свалку прибыли контролирующие ведомства, контейнеры изъяли, а после обследовали.

Сейчас специалисты должны выяснить, безопасны ли баки и можно ли их передать в специализированную организацию.

В прокуратуре добавили, что безопасность территории свалки обеспечивается сотрудниками полиции. А ведомство занялось проверкой, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

Также на мусорном полигоне проверят, не отравлена ли почва.

Ранее NEWS.ru писал, что в России хотят запретить Greenpeace. Автор инициативы, ранее работавший на иностранцев, считает организацию «подрывающей российские интересы».

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