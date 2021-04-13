В Москве мужчина пытался спасти собаку и утонул в озере

https://static.news.ru/photo/39e61f84-9c8a-11eb-a589-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/Соцсети

Житель Москвы пытался вызволить свою собаку из озера Торфянка в Лосиноостровском районе, но утонул.

Мужчина сначала аккуратно шёл по льду, но в какой-то момент провалился под воду и не смог выбраться. Его тело пока не нашли. При этом собака сумела благополучно вылезти из воды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее музыкант Александр Липницкий утонул в Москве-реке. Он также попытался вытащить из воды свою собаку, но провалился под лёд. Его тело обнаружили 26 марта.

В феврале в Саратовской области двое братьев 6 и 11 лет провалились под лёд и погибли. Трагедия произошла в городе Вольск. Сначала под лёд ушёл шестилетний мальчик, брат попытался его спасти, но тоже погиб. Похожий случай произошёл в Пензе. Там под лёд провалились пятилетний мальчик и семилетняя девочка. Мальчик утонул, а девочку спас сосед.

В ноября 2020 года на Камчатке двое друзей шести и семи лет отправились гулять не берег реки. Они стали бросать камни и прыгать по льду. В результате дети провалились под лёд и утонули. Об этом писал NEWS.ru.