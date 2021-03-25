Стали известны подробности смерти музыканта Александра Липницкого

https://static.news.ru/photo/f7f56bf0-8e08-11eb-bb01-96000091f725_660.jpg Фото: Красоткин/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Известный российский рок-музыкант, телеведущий Александр Липницкий мог погибнуть, спасая свою собаку. Такое предположение сделал журналист Артемий Троицкий.

У него была собака по кличке Тирекс. Он с собакой пошёл ходить на лыжах по замёрзшей Москва-реке. По-видимому, провалилась под лёд собака и он бросился её спасать. Сам провалился под лёд и утонул, — сказал он в интервью Пятому каналу.

Троицкий также отметил, что тело музыканта пока не обнаружено. По этой причине говорить о дате его похорон пока рано.

Журналист добавил, что дружил с Липницким на протяжении полувека.

Весёлый, потрясающий друг. Всегда приходил на помощь, давал советы. Жили душа в душу. Занимались музыкальными авантюрами, — рассказал он.

Липницкий — одна из культовых фигур советского рока 80-х. Наибольшую известность он получил в качестве бас-гитариста группы Петра Мамонова «Звуки Му». В последние годы сотрудничал с художником и музыкантом Германом Виноградовым, играя на бас-гитаре в его группах «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы». Помимо музыкальной деятельности, он был журналистом, теле- и радиоведущим.

Ранее NEWS.ru писал, что в последний раз Липницкий появился на публике за несколько дней до гибели. Он приезжал в Санкт-Петербург отметить 70-летие легендарного звукорежиссёра и организатора концертов Андрея Тропилло.