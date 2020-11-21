Дети провалились под лёд в Пензе

Двое детей во время прогулки по реке провалились под лёд в Пензе. В результате ЧП пятилетний мальчик погиб, сообщили в местном МЧС.
Семилетнюю девочку смог спасти её сосед. После осмотра врачами её отпустили домой,
Мальчик 2015 года рождения утонул, спасателями тело извлечено из воды, — сказал представитель ведомства.
Инцидент произошёл в микрорайоне Терновка у Пограничного проезда.
Ранее NEWS.ru писал, что двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики шести и семи лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.