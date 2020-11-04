Двое детей провалились под лёд и утонули на Камчатке

https://static.news.ru/photo/ec782efc-1f09-11eb-bb7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики 6 и 7 лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.

Компания стала бросать камни и прыгать по льду. В результате двое мальчиков провалились под лёд и утонули, сообщает краевое СУ СКР. Для изучения всех обстоятельств происшествия к месту, где случилась трагедия, направлена следственно-оперативная группа. Назначена доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Иркутской области двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения провалились под лёд на реке и погибли. Об этом 13 октября сообщили представители пресс-службы регионального главка МЧС.