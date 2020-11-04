Двое детей провалились под лёд и утонули на Камчатке

Двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики 6 и 7 лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.
Компания стала бросать камни и прыгать по льду. В результате двое мальчиков провалились под лёд и утонули,
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Иркутской области двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения провалились под лёд на реке и погибли. Об этом 13 октября сообщили представители пресс-службы регионального главка МЧС.