В Москве индекс самоизоляции упал до рекордно низкого уровня

https://static.news.ru/photo/85042a6e-9ea8-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В понедельник на улицах столицы было очень много людей и индекс самоизоляции упал до значений 1,7–1,8. Такого низкого показателя не было с начала введения карантинных мер, следует из данных «Яндекса».

Согласно показателям системы, в 11:00 мск индекс самоизоляции на московских улицах составил 1,9. К 13:00 он опустился до 1,7, а к 18:00 подскочил до 2,2.

Такой индекс является наименьшим с 29 марта. До этого минимальное значение отмечалось 20 мая. В тот день индекс опустился до 2,0.

При этом в апреле, передаёт РБК, среднесуточный индекс достигал значений от 3,0 до 4,1. По оценкам «Яндекса», это соответствует условиям «Большинство людей дома» и «На улице почти никого».

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 5,4 млн человек. Жертвами опасного заболевания стали 354 тыс. человек, а более 2,1 млн удалось выздороветь. Сейчас Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Лидером остаются США — 1 643 499 человек, на втором Бразилия — 363 211.

По данным на 25 мая, в РФ подтверждены 353 427 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8946 человек. 118 798 пациентов справились с болезнью. Умерли 3633 человека, 92 — за последние сутки. В Москве сейчас 166 473 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки число заболевших увеличилось на 2560. Выздоровели 53 586 человек, 2034 умерли.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы рассматривают возможность продления режима самоизоляции.