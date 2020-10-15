В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ выросло на четверть за неделю

https://static.news.ru/photo/80696738-0ec1-11eb-ae7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю в Москве число тяжёлых пациентов с коронавирусом, которым проводится искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), выросло на четверть и сейчас составляет 319 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба Москвы.

Кроме того, за последнюю неделю в столице на 29% увеличилось число диагностирований коронавируса, а госпитализаций стало больше на 15,5%.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека. Как отметили в оперштабе, у 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является «рекордной» за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.