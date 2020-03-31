https://static.news.ru/photo/a005170e-7335-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Большинство новых случаев коронавирусной инфекции в столице выявлены у молодых жителей в возрасте от 18 до 40 лет. Из новых 387 пациентов таких около 35%. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

При этом отмечается, что 5% от их числа занимают дети.

Из числа новых заболевших в Москве — 40% в возрасте от 40 до 65 лет. Почти 35% — от 18 до 40 лет. Еще 20% — люди в старше 65 лет и примерно 5% — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели вернулись из поездок по Европе, — сказано в сообщении.

Как писал NEWS.ru, ко вторнику число заболевших COVID-19 в России увеличилось за сутки на 500 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции по последним данным стали 17 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров.