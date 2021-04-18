В московском ТЦ устроили потасовку из-за купюр «банка приколов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидец запечатлел, как лыжник во время соревнований на Камчатке врезался в дерево. Видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как несколько лыжников вылетели с трассы на крутом повороте, среди них оказался спортсмен из Краснодара. При этом мужчина ударился о дерево и затих. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza....