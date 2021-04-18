В московском ТЦ устроили потасовку из-за купюр «банка приколов»

https://static.news.ru/photo/d76078a6-a075-11eb-8690-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском торговом центре «Афимолл Сити» неизвестный раскидал купюры из «банка приколов». Посетители начали драку из-за них.
Как сообщил охранник торгового центра, неизвестный мужчина раскидал купюры «банка приколов», посетители ТЦ начали их собирать, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Массовая потасовка в центре ТЦ появилась в Telegram-каналах.
В 2020 году количество преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. В целом же было зафиксировано 18,7 тысячи таких фактов. Кроме того, выявлено более 800 человек, причастных к подделке банкнот. Свыше тысячи дел, в том числе за преступления прошлых лет, в течение прошлого года удалось довести до суда. Это следует из статистики правоохранителей.