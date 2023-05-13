В Луганске прогремели новые взрывы

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В Луганске прогремели новые взрывы, очевидцы сообщили, что их было два. По словам местных жителей, взрыв произошел в районе стадиона «Авангард», звук также слышали жители районов, расположенных рядом с автовокзалом, пишет Telegram-канал Readovka.

В Луганске прогремел второй за сегодня взрыв — по всей видимости, украинские боевики вновь ведут обстрел города, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина говорится, что по городу было выпущено две ракеты. Предположительно, снаряды прилетели из района Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что полученные ВСУ ракеты Storm Shadow способны уничтожить командный пункт, казарму или скопление живой силы и техники. Эксперт предположил, что боевая часть Storm Shadow весит до 400 кг.

12 мая Луганск также был обстрелян зарубежными ракетами Storm Shadow, это подтвердили в представительстве ЛНР в СЦКК. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.