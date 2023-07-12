В ЛНР заявили об ожесточенные боях к юго-западу от Артемовска Военный эксперт Марочко заявил об ожесточенных боях к юго-западу от Артемовска

Фото: МО РФ

Ожесточенные бои идут под Клещеевкой к юго-западу от Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, интенсивность и плотность обстрелов со стороны ВСУ по-прежнему высокая, недостатка в снарядах у них нет.

ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра, — заявил Марочко.

Ранее Марочко отмечал, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по батальону солдат в попытках прорвать оборону ВС РФ на севере Донецкой Народной Республики. По его словам, противник активизировал свои действия у Артемовска, Соледара и Васюковки. ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления на Донецком направлении, а киевские генералы «посылают на верную гибель новых солдат», подчеркнул он.

Марочко сообщал, что за неделю интенсивных боестолкновений на Луганском направлении ВСУ потеряли около 2,6 тысячи бойцов и присоединившихся к ним иностранных наемников. В общей сложности российские военные отразили 72 атаки противника и пресекли деятельность 16 диверсионных групп. В ходе одного из боев подразделения ВС РФ провели успешную контратаку, вынудив украинских военных покинуть свои позиции и отступить.