В ЛНР сообщили о взрывах возле автовокзала в Луганске Бывший посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил о двух ударах в районе автовокзала в Луганске

Фото: t.me/miroshnik_r

В Луганске недалеко от здания городского автовокзала прогремело два взрыва, сообщил в Telegram бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на очевидцев. По его словам, один из взрывов был глухим, другой раскатистым. Также он опубликовал фото с предполагаемого места прилета ракет, на нем видно облако дыма.

Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию. Первый взрыв глухой, возможно, болванка упала, а второй раскатистый, как 100% прилет, — написал Мирошник.

Он предположил, что целью украинских военных могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

13 мая жители Луганска сообщили о взрывах в городе. По их словам, один из взрывов мог произойти в районе стадиона «Авангард», звук также слышали жители районов, расположенных рядом с автовокзалом.

За день до этого в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что Луганск был обстрелян зарубежными ракетами Storm Shadow. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.