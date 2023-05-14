В лесу под Красноярском загорелся сухостой

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В поселке Удачное Красноярского края в лесу загорелся сухостой, сообщает портал NGS24.RU со ссылкой на краевое управление МЧС. На месте работают пожарные, они уже подогнали 5 цистерн с водой. По оценке ведомства, общая площадь пожара составляет четыре га. Велика вероятность перехода огня на живые деревья.

По данным МЧС, пожар произошел на склоне горы, недалеко от улицы Крутовского в поселке Удачное Красноярского края. Сейчас пожару присвоен первый ранг. Спасательная операция продолжается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждает, что в начале мая природные пожары в России практически всегда носят антропогенный характер, при этом активному распространению огня в нынешнем сезоне способствуют особенные природные условия.

По его словам, во многих регионах на пожароопасность повлияли такие факторы, как ранний сход снега и низкая влажность. Он уточнил, что в этом году в ряде регионов Урала и Сибири температуры уже в начале апреля превышали 20-градусную отметку, что является экстремальным для данных областей.