В Ленинградской области 150 зданий остаются без газа из-за прорыва трубы

Фото: gazprom-lenobl

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла утечка газа, из-за которой 150 зданий остались без газоснабжения, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Среди зданий в том числе многоквартирные дома. На месте утечки ведутся восстановительные работы.

6 сентября произошла разгерметизация газопровода рядом с микрорайоном Лесопитомник в Тихвинском районе, — сообщили в пресс-службе компании.

Газета «Известия» уточняет, что также без газа остаются 11 промышленных предприятий. 47news со ссылкой на экстренные службы отмечает, что диаметр газопровода составляет 1000 мм, он ведет к газораспределительной станции «Тихвин». Предположительной причиной стала разгерметизация. Взрыва и открытого горения не было, внешних признаков постороннего вмешательства, по предварительным данным, не обнаружено.

5 сентября в городе Дзержинске Нижегородской области на территории предприятия АО «СИБУР-Нефтехим» произошло факельное горение. Инцидент обошелся без жертв.