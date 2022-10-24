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В Крыму завели дело на организатора «исламского батальона»

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование «Исламский батальон Крым», сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Имя фигуранта в ведомстве не назвали, но, по данным агентства, речь идет о Наримане Билялове, известном также как Иса Акаев. Он покинул Крым в марте 2014 года и вскоре после этого создал нацбатальон, обеспечив его боевиков огнестрельным оружием и боеприпасами.

Согласно информации ФСБ, организатор батальона лично участвует в боевых действиях с июня 2014 года. Сначала против сил ДНР и ЛНР, а последнее время – против российской армии.

Ранее сообщалось, что МВД России назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко. Они обвиняются в пытках военнослужащих РФ и их убийстве с особой жестокостью. В отношении украинцев возбуждены уголовные дела, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.