МВД назначило награду за помощь в поимке двух командиров нацбатов Украины МВД назначило награду в 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров нацбатов Украины, пытавших российских солдат

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

МВД России назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, говорится на сайте ведомства. Они обвиняются в пытках военнослужащих РФ и убийствах их с особой жестокостью. Отмечается, что фигуранты уголовного дела объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, — сказано в сообщении.

Немичев и Величко включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

В июле Следственный комитет РФ начал проверку по факту жалоб российских военнослужащих на пытки и истязания во время нахождения в плену у Вооруженных сил Украины. Мужчин избивали дубинками по всему телу, чтобы следы побоев были незаметны под закрытой одеждой.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что многих возвращенных из украинского плена солдат пытали. По его словам, большинству требовалась срочная медицинская помощь. Особо жестоким пыткам на Украине подвергаются летчики, уточнил политик.