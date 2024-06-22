В Крыму высказались о судьбе имущества олигархов из Украины Глава Госсовета Крыма Константинов: олигархи из Украины не вернут имущество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Севастополь, Крым

Украинские бизнесмены, олигархи, артисты и политики, лишившиеся имущества в Крыму из-за национализации, уже никогда не смогут его вернуть, считает глава Государственного совета республики Владимир Константинов. По его словам, данный процесс невозможен в юридическом плане, а вопрос о передаче новым владельцам уже решен, пишет ТАСС.

Это юридически невозможно. Идет процедура национализации и приобретения этих объектов новыми собственниками. Этот вопрос уже определенный, — пояснил он.

По данным агентства, в республиканском Госсовете планируют внести ряд изменений в закон о национализации имущества, что позволит включить в список новые объекты. Подчеркивается, что речь идет о недвижимости, которая принадлежит 110 олигархам, политикам и артистам, поддерживающим власти Украины. Известно, что в их числе окажется певица Джамала, а также украинский политик Арсений Яценюк.

Ранее Владимир Константинов заявил, что в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей. По его словам, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается, спрос наблюдается высокий.