В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом

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Суд лишил экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва водительских прав на один год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Липецкого областного суда Юлию Дружинину.

Суд признал Королёва виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП» и лишил его права управления транспортным средством сроком на один год,...