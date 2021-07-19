16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом

20:40, 19 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамAЗа на трассе Ялта — Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе горы Гaсфорта произошло ДТП. Предварительно, КамAЗ столкнулся с «Москвичом». В «Москвиче» находились супруги и двое их детей — подростки, все они погибли. Погиб также водитель грузовика, — цитирует агентство сообщение департамента здравоохранения Севастополя.

По предварительным данным, других пострадавших в аварии нeт. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса близ Армавира в Краснодарском крае. Микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань. На дороге произошло боковое столкновение с грузовой фурой. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео