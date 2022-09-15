В Крыму проверят преподавателя, включившего на уроке песню про «Байрактары»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Преподаватель Белогорского техникума в Крыму включил на занятии украинскую песню про «Байрактары», сообщает «Подъем». В пресс-службе регионального МВД изданию заявили, что уже занимаются этим делом.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

Ученики рассказывали, что преподаватель ждет прихода ВСУ и открыто заявляет об этом на занятиях. На странице учителя в VK нашли фото c украинским флагом и цитаты украинских писателей. По сообщениям СМИ, он уже уволен.

В техникуме изданию заявили, что за подбор кадров отвечает руководитель учреждения, поэтому в отношении директора и администрации данного техникума проводится служебное расследование.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что организаторы и участники публичных мероприятий в Крыму, на которых распеваются националистические песни и скандируются проукраинские лозунги, будут привлечены к ответственности. По его словам, таких людей необходимо освобождать от занимаемых должностей и принимать на их счет «иные меры в рамках законодательства».