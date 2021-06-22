В Крыму продлили режим повышенной готовности до 1 сентября

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса продлён в Крыму до 1 сентября. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксёнова, опубликованном на сайте правительства региона.

Слова «до 1 июля 2021 года» заменить словами «до 1 сентября2021 года», — сказано в тексте.

До указанной даты запрещается работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и детских досуговых организаций. Заведения общепита не должны принимать посетителей в ночное время, но могут продолжать обслуживание навынос.

В Алуште, Симферополе, Симферопольском районе и Ялте закрываются ночные клубы, дискотеки, концертные залы, кальянные. Продажа билетов в кино разрешается только с 50-процентной наполняемостью залов. Кроме того, запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Крыму за минувшие сутки выявлен 201 новый случай заражения. Это является максимальным показателем за последний месяц. Всего с начала пандемии на полуострове заболели 46,3 тысячи человек. Из них выздоровели 42,3 тысячи и около полутора тысяч умерли.

Ранее сообщалось, что власти республики рекомендовали местным предприятиям и организациям сферы услуг привить от коронавируса всех своих сотрудников. Исключение делается только для тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам.