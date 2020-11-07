В Крыму появится центр по выращиванию субтропических растений

https://static.news.ru/photo/0ad37d58-2274-11eb-8474-fa163e074e61_660.jpg Зизифус или китайский финик Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Селекционно-питомниковый центр по выращиванию субтропических культур появится в Крыму на базе Крымского федерального университета.

В питомнике специалисты займутся выращиванием около 20 лучших субтропических культур на полуострове, после чего определят те сорта, которые подойдут для местного климата больше остальных.

Кроме того, по словам проректора по внешним связям университета Михаила Сергеева, в Крыму планируют выводить новые сорта субтропических растений и выращивать гибриды.

Для того чтобы вывести новый сорт субтропической культуры, да и многих традиционных многолетних культур, может понадобиться не один десяток лет, — поделился Сергеев.

Также крымские учёные намерены изучить влияние плодов субтропических растений на человеческий организм. По итогам этих исследований будут созданы новые биологические добавки. Об этом сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу вуза.

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