В Крыму пенсионер-меломан убил соседку из-за музыки Житель Феодосии застрелил соседку из-за ее замечания по поводу громкой музыки

Житель Феодосии застрелил из ружья соседку, с которой у него возник конфликт из-за слишком громкой музыки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает LIFE.ru. По данным издания, 66-летний житель села Ближнее (входит в состав городского округа Феодосия) регулярно включал по ночам звуковоспроизводящую аппаратуру, мешая отдыху соседей. В результате женщина из числа страдавших от поведения меломана пришла к нему, чтобы высказать претензии относительно слишком громко звучащей музыки.

Как сообщается, замечание соседки вывело пенсионера из себя, он схватил ружье и выстрелил в женщину, которая от полученного ранения скончалась на месте. После этого мужчина попытался покончить с собой, однако ружье дало осечку. Тогда злоумышленник вызвал скорую помощь и полицию, которой во всем чистосердечно признался.

Против меломана возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Краснодарском крае полицейским пришлось при задержании застрелить мужчину, зарубившего свою мать топором. 50-летний преступник пытался оказать правоохранителям сопротивление, набросившись на них с ножом. Стражи порядка применили против него перцовый баллончик, но когда тот не помог, ликвидировали его шестью выстрелами из служебного пистолета.