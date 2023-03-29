На Кубани полицейский застрелил мужчину, зарубившего мать топором SHOT: на Кубани неадекватный мужчина зарубил мать и был убит полицейскими при сопротивлении

В Краснодарском крае 50-летний местный житель хутора Междуреченского был убит шестью выстрелами из служебного пистолета сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина утром ходил по хутору в неадекватном состоянии, в крови и с топором. Прибывший на место наряд ППС подвергся нападению со стороны агрессивного мужчины. Когда не помог перцовый баллон, один из правоохранителей вынужден был применить огнестрельное оружие.

Мужчина скончался до прибытия врачей скорой помощи. Позже полицейские нашли в доме, в котором проживал мужчина, труп его 68-летней матери. Известно, что мужчина наблюдался у психиатра с диагнозом «шизофрения», а также был судим за умышленное уничтожение чужого имущества и грабеж.