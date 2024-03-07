В Крыму отреагировали на создание украинской администрации на полуострове Шонус назвал психозом создание Киевом крымской военной администрации

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Крым, Феодосия

Создание украинскими властями военной администрации в Крыму является психозом, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. По его словам, с таким же успехом власти могли бы создать администрацию на другой планете.

Позиция украинского кабмина — виртуальное управление. Налицо явный психоз — грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы, — заявил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что военные угрозы Украины в адрес Крыма являются бравадой. В Киеве таким образом пытаются отвлечь внимание от ситуации на фронте и заверить граждан в мнимом успехе ВСУ. Парламентарий добавил, что Россия в состоянии ответить на любые военные провокации, а с учетом угроз будет действовать решительно, нанося превентивные удары.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал, что Крымский мост нужно беречь как зеницу ока на фоне угроз командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы нанести новый удар по переправе. Парламентарий уточнил, что спецслужбы Украины не собираются отказываться от планов вывести из строя мост через Керченский пролив.