В Госдуме отреагировали на военные угрозы Украины в адрес Крыма Депутат Госдумы Шеремет назвал бравадой военные угрозы Киева в адрес Крыма

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Военные угрозы Украины в адрес Крыма являются бравадой, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, в Киеве таким образом пытаются отвлечь внимание от ситуации на фронте, пишет РИА Новости.

Эти заявления не более чем бравада, показная удаль, чтобы отвлечь внимание от той ситуации, которая невыгодно складывается для украинских войск на поле боя, — цитирует агентство собеседника.

Парламентарий добавил, что Россия в состоянии ответить на любые военные провокации. Он отметил, что РФ с учетом угроз будет действовать решительно, нанося превентивные удары.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Крымский мост нужно беречь как зеницу ока на фоне угроз командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы нанести новый удар по переправе. Парламентарий добавил, что спецслужбы Украины не собираются отказываться от планов вывести из строя мост через Керченский пролив.

В начале февраля в Крыму предотвратили теракт СБУ в отношении одного из руководителей республики. Силовики задержали троих подозреваемых. Задержанные дали признательные показания. Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников. Еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.