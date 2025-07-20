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20 июля 2025 в 02:42

Более 20 пассажирских поездов на Крым и с полуострова задерживаются

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщила о значительных задержках более 20 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно. Время опоздания составов варьируется от одного до 10,5 часа.

Среди наиболее задержанных рейсов: поезд №67/68 Москва-Симферополь (10,5 часа), №17/18 Москва-Симферополь (8 часов) и №177/178 Санкт-Петербург-Симферополь (7 часов). Также задержки от 2 до 4,5 часа зафиксированы у поездов, следующих в Севастополь, Феодосию и Евпаторию.

Перевозчик не уточняет причины задержек, отмечая лишь, что все составы следуют по маршруту. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание перед поездкой. Ситуация остается на контроле у железнодорожной компании.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после падения обломков БПЛА на перегон Лихая — Замчалово следуют с опозданием 75 поездов. Пресс-служба Федеральной пассажирской компании проинформировала, что делается все возможное для сокращения времени отклонения от графика. В частности, задерживаются составы из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов. В компании подчеркнули, что пассажирам оказывается всесторонняя помощь и содействие.

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