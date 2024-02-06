В Госдуме призвали беречь Крымский мост как зеницу ока после слов Неижпапы Депутат Журавлев призвал беречь Крымский мост как зеницу ока после слов Неижпапы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

После угроз командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы нанести новый удар по Крымскому мосту данный объект необходимо беречь как зеницу ока, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий добавил, что спецслужбы Украины не собираются отказываться от планов вывести из строя Крымский мост.

В этом курьезе во многом раскрывается Украина — адмирал без флота, президент без страны. Нам остается только лишить ВСУ взрывчатки, а им останется только рассказывать о своих наполеоновских планах, в реальности ничего не делая. К сожалению, это пока еще в перспективе, и, судя по ударам по Крымскому мосту, он остается целью для украинских спецслужб, и следует беречь его как зеницу ока, — отметил Журавлев.

Ранее Неижпапа заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что до конца 2024 года «Крымский мост не достоит». Военнослужащий утвердительно ответил на вопрос, что объект можно считать «потенциально покойником», а также подчеркнул, что у него есть план действий.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал NEWS.ru, что сообщения о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ принимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.