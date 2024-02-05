Командующий ВМС Украины озвучил новую угрозу в адрес Крымского моста Командующий ВМС Украины Неижпапа пообещал уничтожить Крымский мост до конца года

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

До конца года «Крымский мост не достоит», заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Военнослужащий утвердительно ответил на вопрос, что объект можно считать «потенциально покойником», а также подчеркнул, что у него есть план действий, передает представитель СМИ в социальной сети Facebook,

Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере в этом году точно,— добавил Неижпапа.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал NEWS.ru, что сообщения о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ предпринимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.

До этого издание The Hill сообщило, что западные страны должны будут помочь ВСУ ударить по Крыму. Таким образом они надеются перерезать логистический маршрут российских военных и усложнить снабжение группировок ВС РФ на полуострове, а также на юге Украины.

Военный эксперт Василий Дандыкин после этого отметил, что российской ПВО предстоит тяжелая работа по защите сооружения. Он не исключил, что при атаке ВСУ могут применить крылатые ракеты британского и французского производства, а также БПЛА и морские дроны.