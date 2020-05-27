В Крыму открыли парки Алуштинского и Массандровского дворцов

https://static.news.ru/photo/5fd15dae-a018-11ea-b071-fa163e074e61_660.jpg Алупкинский парк (архивное фото) Фото: Rual/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

В Крыму открыли для прогулок Алупкинский парк, который находится у Воронцовского дворца, а также парк вблизи Массандровского дворца. На входе посетителям в обязательном порядке измеряют температуру и проверяют наличие медицинских масок.

Войти в Алупкинский парк можно теперь только через западные ворота, одновременно находиться в нём могут не более 300 человек. Прийти в парк разрешается только раз в сутки и гулять там положено не более трёх часов, сообщает «МК в Крыму».

Как писал NEWS.ru, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе с 1 июня возобновят работу заведения общепита и частные образовательные организации. Гостиницы и турагентства планируют открыть с 15 июня, однако при условии тестирования на коронавирус всех въезжающих на полуостров. Врио губернатора Севастополя полагает, что тестирование туристов значительно уменьшит вероятность проникновения коронавируса в город.