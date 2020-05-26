Власти Крыма планируют тестировать туристов на COVID-19 на Крымском мосту

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе с 1 июня возобновят работу заведения общепита и частные образовательные организации. Гостиницы и турагентства планируют открыть с 15 июня, однако при условии тестирования на коронавирус всех въезжающих на полуостров.

Для этого должно быть сделано въездное тестирование на коронавирус, которое позволит заменить обсервацию. Этот вопрос мы обсуждаем с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет, — цитирует Crimea-news Развожаева.

Врио губернатора Севастополя полагает, что тестирование туристов значительно уменьшит вероятность проникновения коронавируса в город.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов. Глава республики подписал указ о введении 14-дневного режима изоляции для прибывающих на полуостров, обязав туристов или работодателей, направивших человека в командировку, оплачивать проведение тестов и проживание.