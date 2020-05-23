Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
По информации RT, глава республики подписал указ о введении 14-дневного режима изоляции для прибывающих на полуостров, обязав туристов или работодателей, направивших человека в командировку, оплачивать проведение тестов и проживание.
Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами, — говорится в указе.
Как писал NEWS.ru, крымские власти готовятся к открытию санаториев и гостиниц. Ограничения для туристической отрасли планируют снять после 15 июня.