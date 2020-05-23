Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах

https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.

По информации RT, глава республики подписал указ о введении 14-дневного режима изоляции для прибывающих на полуостров, обязав туристов или работодателей, направивших человека в командировку, оплачивать проведение тестов и проживание.

Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами, — говорится в указе.