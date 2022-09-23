В Крыму хотят выдавать земельные участки участникам спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачный участок

Власти Крыма обсуждают вопрос о выдаче земельных участков жителям республики, принимающим участие в спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. По словам главы региона Сергея Аксенова, рассмотрение соответствующего местного закона начнется в ближайшее время.

Мы сейчас разрабатываем предложения в части обеспечения земельными участками всех крымчан, участвующих в специальной военной операции, независимо от времени призыва. Региональный закон на следующей неделе будем рассматривать в государственном совете, — цитирует его агентство.

Аксенов также напомнил, что каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую финансовую помощь. Средства будут поступать на банковские карты в течение пяти дней. Финансовая поддержка распространяется в том числе на участвующих в спецоперации сотрудников силовых структур.

Ранее днем глава Крыма рассказал, что его сына мобилизовали и тот уже находится в воинской части. Аксенов заявил, что гордится его решением «не оставаться в стороне».

Накануне Аксенов объявил, что каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. По его словам, это будет дополнительная финансовая помощь для воинов и их семей. Также глава Крыма заверил, что вся актуальная информация будет публиковаться на портале правительства республики, в том числе ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Аксёнов добавил, что никто не останется без поддержки.