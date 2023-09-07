В Крыму 15-летняя девочка несколько раз ударила ножом отца подруги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьница из Крыма нанесла отцу своей подруги несколько ударов ножом, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». В настоящее время пострадавший находится в больнице, сотрудники полиции проводят проверку. В ходе допроса школьница заявила, что пыталась защитить подругу.

Инцидент произошел в Ленинском районе республики. Проснувшись утром, мужчина обнаружил во дворе своего дома кучу разбитых и целых арбузов. Соседи объяснили, что их украла с другого огорода его дочь с подругой. Он попытался разбудить девочек, чтобы узнать о случившемся, однако они проснулись в неадекватном состоянии. Мужчина решил усмирить девочек струей холодной воды, в ответ одна из них схватила нож и ударила его два раза. Пострадавший вызвал полицию и скорую помощь, его доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, пара грибников оказалась в больнице после похода за грибами в лес в Московской области. На них напал неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Предполагается, что он хотел ограбить пару, так как он требовал показать ему содержимое сумок и пакетов. Нападавший скрылся с места преступления, пострадавшим потребовалась медицинская помощь из-за повреждения связок и сухожилий. Они будут восстанавливаться около трех месяцев.