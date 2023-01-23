В Красноярском крае обнаружили вариант коронавируса «цербер» В Красноярском крае впервые обнаружили вариант «омикрон»-штамма «цербер»

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В Красноярском крае впервые обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса «цербер», сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Кроме того, он указал на рост числа заражений вариантом «омикрона» «гиппогриф».

За последние две недели обнаружены генетические линии «омикрона», которые ранее в нашем субъекте не регистрировались — ВQ.1.1 («цербер»), BF.7 и BQ.1.2., — написал Горяев.

Он отметил, что вопреки разнообразию штаммов и возможного появлению на территории Красноярского края «кракена», введение дополнительных ограничительных мер не потребуется. Горяев также сообщил, что за прошедшую неделю 371 житель региона заболел коронавирусной инфекцией, не уточнив, сколько из них инфицированы новыми штаммами.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснил причины роста заболеваемости COVID-19. По его словам, это связано с сезонностью. Малышев пояснил, что во время новогодних каникул, когда дети не ходили в школу, а взрослые не работали, риски заболеть гриппом или коронавирусной инфекцией во многом увеличились. Врач связал это с тесным общением в семейном кругу во время праздников: люди ходили в гости и устраивали застолья.