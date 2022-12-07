В Красноярском крае легковушка влетела в грузовик, погибли четыре человека В Красноярском крае в ДТП с «УРАЛом» и «Нивой» погибли четыре человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 90-м километре трассы «Раздолинск-Южно-Енисейск» в Красноярском крае произошло смертельное ДТП, в котором грузовик «УРАЛ» столкнулся с ВАЗ-2121 «Нива», сообщил NEWS.ru сотрудник ГИБДД региона. По информации ведомства, погибли четыре человека, все они находились в салоне легковушки. Водитель «УРАЛа» не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники опергруппы, выясняются все обстоятельства столкновения.

По предварительной версии, результатом ДТП стал выезд водителя «Нивы» на полосу встречного движения.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 «НИВА» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли 4 человека, водитель и пассажиры легкового автомобиля. Их личности в настоящее время устанавливаются. 57-летний водитель «УРАЛа» не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее в Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями КамАЗ и ВАЗ. В результате ДТП скончалась пассажирка японского авто, а водитель ВАЗ доставлен в больницу с травмами.