В Кирове задержали пьяного водителя автомобиля, принадлежащего экс-депутату

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Новые случаи коронавируса выявили у журналистов, которые сопровождали премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Заразившихся вскоре отправят в Москву. Во время регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье, были приняты все необходимые меры,...