В Кирове задержали пьяного водителя автомобиля, принадлежащего экс-депутату

В Кирове сотрудники ГИБДД задержали Тимура Доронина, сына экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Сергея Доронина. Как сообщили в ведомстве, молодой человек был пьян.
Как сообщает РЕН ТВ, сын депутата
Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относиться со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности, — заявил он.
Как писал NEWS.ru, вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» 24-летняя спортсменка Татьяна Дербина погибла во время нелегальных гонок мотоциклистов. Девушка, снимавшая заезды, выскочила на трассу в поисках лучшего ракурса и попала под колёса.
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