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В Кирове задержали пьяного водителя автомобиля, принадлежащего экс-депутату

22:41, 17 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кирове сотрудники ГИБДД задержали Тимура Доронина, сына экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Сергея Доронина. Как сообщили в ведомстве, молодой человек был пьян.

Как сообщает РЕН ТВ, сын депутата уходил от полицейской погони на автомобиле Toyota Land Cruiser и успел нарушить сразу несколько правил дорожного движения. На Тимура Доронина составили несколько протоколов. Ему вменили в вину, что он не остановился по требованию, езду по встречной на односторонней дороге и тонировку автомобиля. В свою очередь Сергей Доронин заявил, что не будет мешать правосудию и выгораживать своего сына.

Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относиться со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» 24-летняя спортсменка Татьяна Дербина погибла во время нелегальных гонок мотоциклистов. Девушка, снимавшая заезды, выскочила на трассу в поисках лучшего ракурса и попала под колёса.

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