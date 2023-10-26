В калининградском пункте приема металлолома нашли мешки со снарядами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В калининградском пункте приема металлолома на территории поселка Прегольский, который входит в состав города, нашли 44 снаряда, мину от миномета, кусок заряда для РПГ, пять головок со взрывателем и три взрывателя, пишет Telegram-канал Amber Mash. Боеприпасы хранились в трех мешках.

Выяснить, кто принес опасные находки, не представляется возможным, так как камеры видеонаблюдения на объекте неисправны.

В конце сентября пятиклассник принес боевую немецкую гранату в смоленскую школу и похвастался находкой перед товарищами. Прибывшие на место сотрудники МЧС изъяли предмет. В ходе изучения предмета выяснилось, что на самом деле мальчик нашел не гранату, а осколочно-фугасный трассирующий снаряд времен Великой Отечественной войны в боеспособном состоянии. Сам школьник признался, что он нашел снаряд на улице и планировал сдать его в школьный музей. Однако его пришлось уничтожить, так как он представлял опасность для окружающих.

Ранее жителю Казани разорвало кисть из-за взрыва «сувенирной» гранаты, которую он приобрел в оружейном магазине. Экспертам удалось выяснить, что в действительности это была граната, которую используют в страйкболе.