Пятиклассник из Смоленска принес в школу боевую гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пятиклассник принес боевую немецкую гранату в смоленскую школу № 14, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам школьника, он нашел гранату в клумбе по пути в учебное учреждение. Снаряд был изъят сотрудниками МЧС и уничтожен в безопасном месте. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел утром в четверг, 28 сентября. Школьник принес гранату в класс, после чего достал ее из портфеля и начал показывать одноклассникам. Это заметил завуч, который тут же отобрал опасный предмет, положил его на землю и вызвал полицию и МЧС. Прибывшие на место сотрудники изъяли гранату. В ходе изучения предмета выяснилось, что на самом деле школьник нашел не гранату, а осколочно-фугасный трассирующий снаряд времен Великой Отечественной войны. Он использовался в немецких пушках калибра 37 мм. Сам школьник признался, что он нашел снаряд на улице и планировал сдать его в школьный музей. Однако его пришлось уничтожить, так как он представлял опасность для окружающих.

Как сообщалось ранее, житель Казани лишился руки из-за взрыва «сувенирной» гранаты, которую он приобрел в оружейном магазине. Экспертам удалось выяснить, что в действительности это была граната, которую используют в страйкболе.