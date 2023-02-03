В Калининградской области предрекли рост объемов сельхозпродукции Глава Минсельхоза Калининградской области Шевцова предрекла выход отрасли на внешний рынок

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Калининградской области ожидают увеличение объемов сельхозпродукции, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на данные местного Минсельхоза. По итогам 2022 года, регион является лидером по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур, а также является одним из главных поставщиков молочного скота на российский рынок. Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова заявила, что если развитие отрасли сохранит высокие темпы, станет возможным выход ее продукции на внешний рынок.

Шевцова уточнила, что высоких результатов в области сельского хозяйства можно достичь посредством комплексной работы по реализации инвестиционных проектов и модернизации промышленных комплексов. Также министр добавила, что в последние годы с Калининградской области наблюдается тенденция импортозамещения в аграрном секторе. По ее словам, власти делают акцент на укреплении племенной базы, развитии генетики и реализации новых инвестиционных проектов.

На сайте регионального Минсельхоза также указано, что государство планирует вложить в аграрную отрасль региона 20 млн рублей. При этом за 2022 год инвестиции составили 32 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 2023 года во всех российских регионах начнет действовать программа «Кадры для села», запущенная кабмином РФ при поддержке Госдумы. Ожидается, что она привлечет в аграрный сектор молодых специалистов, рассказала депутат Юлия Оглоблина. Благодаря программе удастся подготовить нужные для отрасли кадры, а также сформировать команды эффективных управленцев в том числе на предприятиях, где часть сотрудников мобилизовали, уточнила депутат.