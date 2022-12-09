Кабмин планирует привлечь в аграрный сектор молодых управленцев Депутат Оглоблина: программа «Кадры для села» позволит привлечь молодежь в отрасль

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Программа «Кадры для села», запущенная кабмином РФ при поддержке Госдумы, начнет действовать во всех российских регионах с 2023 года. Ожидается, что она привлечет в аграрный сектор молодых специалистов, рассказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Благодаря программе удастся подготовить нужные для отрасли кадры, а также сформировать команды эффективных управленцев в том числе на предприятиях, где часть сотрудников мобилизовали, уточнила депутат.

Как раз в рамках программы «Кадры для села» мы будем учить ребят объединять усилия и получать гранты. Обязательно вместе, в команде, потому что один человек, если и поедет на село, то очень быстро оттуда вернется. Идеально было бы, чтобы и агроном поехал в составе команды, и фельдшер, и врач, как, собственно, это было и раньше, в советский период, когда распределение касалось всех направлений, — считает Оглоблина.

В бюджете выделено 454 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса в 2023 году, сообщило издание. Так, предусмотрены программы для фермеров, агростартапов и поддержки сельхозкоопераций на сумму порядка 6 млрд рублей, а на новую программу овощеводства — 5 млрд рублей, уточнила депутат. Оглоблина добавила, что сначала самозанятым также помогут в развитии личного подсобного хозяйства с помощью программ льготного кредитования для агробизнеса и подготовки молодых кадров.

Глава Минсельхоза Рязани Дмитрий Филиппов ранее заявил, что в регионе мобилизовано 180 работников сельского хозяйства. По его словам, агропромышленному комплексу на данный момент не хватает почти двух тысяч рабочих рук. В связи с этим в регионе будет организовано массовое обучение на водителей тракторов, в том числе и женщин, рассказал чиновник.